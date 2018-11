Mit diesen Apps kommst du leichter durch die Erkältungszeit

Sickweather

Schon länger auf dem Markt, aber nicht unbedingt einem breiten Publikum bekannt ist die App Sickweather. Die in den USA entwickelt App hat sich auf das Crowdsourcing von Krankheiten spezialisiert. Die Anwendung darf man sich dabei ähnlich wie die beliebte Navigations-App Waze vorstellen. Bekommt ein Nutzer eine der in Sickweather verzeichneten Krankheiten, also zum Beispiel die Grippe, meldet ebendieser Nutzer das an die App.

Diese vermerkt dann zusammen mit dem Standort die Meldung in der App. Nicht nur können andere Nutzer dann gemeldete Krankheiten in der Umgebung sehen, die App nutzt diese Daten auch für einige Berechnungen. Wählen wir beispielsweise Wien als Gebiet aus, errechnet die App einen Risiko-Score, der dabei helfen soll, das Gefahrenpotenzial für Erkrankungen einzuschätzen. Außerdem listet die App Statistiken zu gemeldeten Fällen.

Also beispielsweise wie viele Menschen Husten oder eine Erkältung gemeldet haben. Wer einen Account bei Sickweather hat, kann in der App unter anderem auch Daten zur eigenen Gesundheit eintragen und vermerken. Diese reichen von Krankheiten und Symptomen bis hin zur eigenen Temperatur. Die Sensibilität dieser Daten sollte man dabei aber im Hinterkopf behalten. Die Macher der App versprechen sich durch das Crowdsourcing vor allem eine Früherkennung. So könnte man in Zukunft eine Grippewelle noch früher erkennen und Empfehlungen zur Grippeimpfung rechtzeitig verteilen.



Sickweather ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.