Mit dieser neuen Funktion will Snapchat seine User zurückgewinnen

Snapchat verlor im vergangenen Jahr mehrere Millionen User. Heuer konnte der Abwärtstrend zumindest gestoppt werden. Um die verlorenen User zurückzugewinnen – und um im Idealfall neue dazuzubekommen – setzt Snapchat jetzt auf Games.

Ab sofort beginnt der Rollout von Spielen, die exklusiv für Snapchat gemacht wurden. Bis alle User das App-Update erhalten haben, dauert es möglicherweise ein paar Tage. Alle Games erlauben das Spielen mit Freunden in Echtzeit, direkt in der Snapchat-App. Dazu gibt es in der Chat-Funktion jetzt einen Raketen-Button. Drückt man diesen, springt man schnell in das Game, um eine Runde mit Freunden zu spielen.