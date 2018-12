Mit Instagram kann man wie bei WhatsApp Sprachnachrichten verschicken

In der Direct Messaging Section von Instagram befindet sich nun jetzt auch die Möglichkeit Sprachnachrichten zu verschicken. Dieses Feature ist bisher bei WhatsApp vorhanden und äußerst beliebt gewesen. Drückt man auf den Mikrofon-Knopf lassen sich somit kurze, aufgenommene Nachrichten an seine Kontakte senden, berichtet "The Next Web".



Die Funktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn man gerade nicht tippen kann, etwa, wenn es draußen in Strömen regnet, oder man etwas Komplexes sehr schnell erklären muss.



Die neue Funktion gibt es sowohl in der iOS- als auch in der Android-App mit einem Update.

Die Foto-App Instagram gehört wie der Messaging-Dienst WhatsApp zum Facebook-Imperium.