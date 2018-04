ÖAMTC setzt Virtual Reality bei Führerscheinausbildung ein

Unfall oder unfallfrei

Mit Gear VR ausgestattet kann man in der "Samsung Drive"-App drei (künftig vier) verschiedene Szenarien wählen. Bei einem Szenario sitzt man am Fahrersitz eines Autos und fährt eine gerade Straße entlang. Es gibt Gegenverkehr und man erkennt einen Radfahrer vor sich. Plötzlich beginnt in der Mittelkonsole ein Smartphone zu läuten. Blickt man auf das Display und wendet so seinen Blick lange genug von der Straße ab, passiert auch schon ein Unfall. Der VR-Brillenträger erhält sogleich eine Botschaft, was er in dieser Situation falsch gemacht hat. Reagiert er nur kurz oder gar nicht auf die Smartphone-Ablenkung, bleibt er unfallfrei.

Weitere Szenarien, die sich so erleben lassen, widmen sich dem bekannten 3-S-Blick vor dem Überholen oder dem Fahren auf Sicht. Künftig soll auch ein eigenes Kapitel für Motorradfahrer dazukommen.

Fahrtechnikzentren

Die "Samsung Drive"-App wird künftig im Rahmen der mehrphasigen Führerscheinausbildung eingesetzt. Bei Fahrtrainings, die Fahranfänger innerhalb des ersten Jahres nach Erhalt des Führerscheins absolvieren müssen, können Teilnehmer so auch virtuelle Erfahrungen sammeln. Der ÖAMTC wird in jedem seiner Fahrtechnikzentren künftig zwei Virtual-Reality-Brillen samt Samsung-Smartphones und "Samsung Drive"-App bereitstellen - im Fahrtechnikzentrum Teesdorf gleich vier.

"Beitrag zur Verkehrssicherheit"

"Wir wollen allen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern Virtual Reality zur Verfügung stellen. Die ÖAMTC Fahrtechnik setzt diese innovative und wegweisende Technologie ein, um das Bewusstsein für kritische Situationen zu schärfen und damit einen zusätzlichen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit zu leisten. Nach der virtuellen Erfahrung wird unter Anleitung unserer Instruktoren auf den Trainingspisten unter anderem erlebbar, welche Auswirkungen nur eine Sekunde Ablenkung auf den Anhalteweg hat", erklärt Franz Schönbauer, Geschäftsleiter der ÖAMTC Fahrtechnik.

Verantwortungsbewusstsein

"Samsung strebt nach transformativen Ideen und Technologien, welche das Leben der Menschen bereichern und zu einer sozial verantwortungsbewussten und nachhaltigen Zukunft beitragen. Unser innovativer Ansatz für den sinnvollen Einsatz von VR-Technologie hat bereits weltweit viel Anerkennung erhalten. Wir freuen uns, dass die Samsung Drive App nicht nur ein herausragendes Pilotprojekt bleibt, sondern in den ÖAMTC-Fahrtechnikzentren nun tatsächlich breit zum Einsatz kommt!", freut sich Sunghan Kim, Präsident, Samsung Electronics Austria GmbH.