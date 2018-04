Opera bringt Smartphone-Browser für einhändige Bedienung

Viele Ideen

Opera ist bekannt dafür neuen Ideen zu testen und auszuprobieren. So war der Opera-Browser am PC einer der ersten, bei dem Sessions mit in Tabs geöffneten Websites abgespeichert und Mausgesten genutzt werden konnten. 2016 bot man eingebaute VPN-Dienste an. Mit Neon wurde im Vorjahr ein experimenteller Browser veröffentlicht, der so aussah, als sei er Teil des Desktops.

Ebenfalls 2017 wurde die Funktion NoCoin eingebaut, die verhindern soll, dass infizierte Websites den Computer des Users nutzen, um nach Kryptowährungen zu schürfen. Viel haben die Bemühungen bisher nicht gebracht. Opera hat einen weltweiten Marktanteil (Desktop + Mobile) von 3,65 Prozent.