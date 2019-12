Scan & Go: Billa-App ersetzt Anstellen an der Kassa

"Einfach Produkte mit dem Smartphone scannen und jede Menge Zeit sparen." So kündigt Billa das neue Service "Scan & Go" an. Einkaufen per "Scan & Go"-App soll Zeit sparen, da das Warten an der herkömmlichen Kassa wegfällt, schreibt der Lebensmittelhändler.

Mit der " Billa Scan & Go"-App am Smartphone scannt man in der entsprechenden Filiale den Strichcode der Artikel, die man in den Einkaufskorb legt. Auf diese Weise erhält man umgehend einen Überblick, wie viel die gewählten Artikel insgesamt kosten. Spezielle Rabatte und Aktionen könnten beispielsweise auch direkt in der App angezeigt und beworben werden.

Bezahlen

Hat man seine gewünschten Produkte gescannt und im Einkaufskorb verstaut, kann in der Smartphone-Anwendung per Kreditkarte oder Mastercard-Debit-Karte bezahlt werden. Am Ende des Einkaufs muss beim Ausgang der Filiale nur mehr ein Checkout-QR-Code gescannt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass man weniger als zehn Produkte im Warenkorb hat.

Auch die US-Supermarkt-Kette Walmart setzt auf ein "Scan & Go"-System. In einem Video ist zu sehen, wie ein solches System per App funktioniert.