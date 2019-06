Schluss mit Facebook: Fünf WhatsApp-Alternativen im Überblick

Threema

Der in der Schweiz ansässige Messaging-Dienst Threema wird immer wieder in einem Atemzug mit Signal genannt, unterscheidet sich in manchen Punkten jedoch massiv. Erstmals 2012 auf dem Markt erschienen, möchten die eidgenössischen Entwickler eine sichere Alternative zu WhatsApp und Co. anbieten. Deshalb geht man beim Konzept der App an manchen Stellen einen eher ungewöhnlichen Weg. Zuallererst sind da die Kosten. Im Vergleich zu den vielen anderen Anbietern ist Threema eine der wenigen Messaging-Apps, die ihre Services nur gegen Geld anbietet. Diese macht gleich aus mehreren Gründen Sinn, hat aber auch entscheidende Nachteile.

So werden die Infrastruktur und Entwicklung ausreichend finanziert. Gleichzeitig scheinen sich die Kosten aber auch auf die Verbreitung auszuwirken. Mit Nutzerzahlen im niedrigen einstelligen Millionenbereich ist es eher unwahrscheinlich, viele Freunde in der App zu finden. Was die Features angeht, bringt die Schweizer App alles mit, was ein ein guter Messenger braucht. Gruppenfunktionen, Versand von Fotos und Videos, Sprachanrufe und eine Art Safe für die Sicherung von Daten sind vorhanden. Eine Besonderheit ist die Anmeldung bei Threema. Hier ist man einer der einzigen Anbieter, der keine E-Mail-Adresse oder Handynummer verlangt.

Stattdessen kann auch über die Threema-ID kommuniziert werden. Diese fördert die Anonymität und kann jederzeit widerrufen werden. Die Server von Threema befinden sich in der Schweiz, unterliegen also der Schweizer Rechtssprechung und der DSGVO. Einen entscheidenen Nachteil hat der Dienst aber beim Code. Dieser ist nicht öffentlich einsehbar, kann also nicht ohne weiteres von unabhängigen Stellen kontrolliert werden. Stattdessen ist man auf den guten Willen des Anbieters angewiesen, der externe Firmen zu Audits zulässt. Diese haben zwar bereits mehrmals stattgefunden und resümierten positiv, vollständig sicher sein kann man sich bei Closed-Source-Anwendungen trotzdem nie.

Threema ist um 3,49 Euro bzw. 2,99 Euro für iOS und Android erhältlich.