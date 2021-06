So können Smartphone-Apps Gespräche mithören

Facebook steht wieder einmal im Mittelpunkt von Datenschutzkritik. Eine US-amerikanische Uni-Professorin wirft dem sozialen Netzwerk vor, mit seiner Smartphone-App Gespräche der Nutzer mitzuhören und zu analysieren um personalisierte Werbung anzeigen zu können. Die Wissenschaftlerin ist damit nicht allein. Auf Reddit finden sich zahlreiche Erfahrungsberichte von Facebook-Nutzern, die Ähnliches berichten: Sie haben sich über etwas unterhalten, woraufhin ihnen auf Facebook entsprechende Werbung angezeigt hat.

Dass die App mithört, was um sie herum passiert, gibt Facebook auch zu. Diese Audio-Analysen werden aber nicht für Werbezwecke verwendete, sondern zu Rate gezogen, um den Usern Posting-Vorschläge machen zu können. Was Facebook mit dem Smartphone-Mikrofon tatsächlich alles mithört, ob die Tonspur an die Facebook-Server übertagen oder gar gespeichert wird, lässt sich nicht restlos beantworten.

Facebook ist nicht bei weitem nicht die einzige App, die potenziell Gespräche der Nutzer mithören kann. Werden bei älteren Android-Ausgaben (von Version 5 abwärts) Apps installiert, sichern sich die Anwendungen Zugriff auf bestimmte Teile des Smartphones, wie etwa die Kamera, die GPS-Sensoren oder eben das Mikrofon. Bei einer Video-App macht das auch Sinn. Sollte allerdings die berüchtigte Taschenlampen-App Zugriff auf Mikrofon und Kamera verlangen, sollte man stutzig werden.