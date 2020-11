Stopp-Corona-App: "Nur so wird Contact-Tracing sichergestellt"

Man solle jede Möglichkeit nutzen, andere Menschen frühzeitig über eine Infektion in Kenntnis zu setzen und dafür sei die Stopp-Corona-App geeignet. So können sich auch Menschen ohne Symptome in Quarantäne begeben, die nicht merken, dass sie infiziert sind. Einen verpflichtenden Download schließt Anschober aber weiterhin aus: "Es bleibt eine freiwillige Angelegenheit".

Eine Million Euro Förderung

Für die App stehen laut Anschober knapp 1 Million Euro an Gesamtförderung vom Land zur Verfügung. Das inkludiert auch die Weiterentwicklung, die bisher stagniert. Eigentlich sollte die App Ende Oktober mit mindestens 6 anderen europäischen Apps kompatibel sein. Dieser Termin hat sich nun nach hinten verschoben. Laut Foitik soll die Europäische Kommission die Funktion am 14. Dezember verfügbar machen.

Noch mal zu Erinnerung: Die App speichert anonym einen Schlüssel, wenn man länger als 15 Minuten mit einer Person in Kontakt tritt. Wer über die App eine Infektion meldet, sendet diese Information anonym an all diese gespeicherten Kontakte der vergangenen 48 Stunden. Diese Personen sind angehalten, sich in Quarantäne zu begeben und die Gesundheitsnummer 1450 anzurufen, auch wenn sie keine Symptome haben.