Neue "Stopp Corona"-App: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kann ich die App auch im Ausland nutzen?

Nein, denn derzeit können die unterschiedlichen Corona-Apps der verschiedenen Länder nicht miteinander kommunizieren. An einer solchen Interoperabilität wird noch gearbeitet. Fährt man ins Ausland, sollte man sich die dortige, offizielle Corona-App herunterladen und verwenden. Erhält man über die ausländische App eine Warnmeldung, sollte man die weiteren entsprechenden Schritte setzen und gegebenenfalls die Gesundheitsbehörden kontaktieren. Allerdings lassen die Protokolle von Apple und Google nicht zu, dass man mehrere Apps gleichzeitig aktiv verwendet. Nutzt man also eine ausländische App, sollte man die österreichische "Stopp Corona"-App per Schieberiegler auf inaktiv stellen.

Welche Apps gibt es im Ausland und wie funktionieren sie?

Derzeit gibt es nur wenige Apps im europäischen Ausland, die bereits fertig ausgearbeitet sind. Einige funktionieren ähnlich wie die österreichische App. Sie nutzen die Schnittstelle von Google und Apple und erfüllen eine datenschutzrechtliche Grundvoraussetzung: das dezentrale Speichern der Daten. Dazu gehören „Immuni“ (Italien, iOS und Android), „SwissCovid“ (Schweiz, iOS und Android) und die „Corona-Warn-App“ (Deutschland, iOS und Android), die man auch als Österreicher installieren kann und die auf Deutsch verfügbar sind. Kroatien hat bisher keine vergleichbare App.

Die polnische App „ProteGO Safe“ hingegen lässt sich derzeit noch nicht aus dem Ausland installieren. Sloweniens Versuche, eine Tracking-App einzuführen, scheiterten an Protesten in der Bevölkerung. Um die spanische Covid-App zu nutzen, müssen sich Bürger mit ihrem Ausweis einmalig registrieren. Damit werden Nutzer aus dem Ausland ausgeschlossen. Die Regierung der Balearen arbeitet derzeit allerdings an einer eigenen App zur Kontaktnachverfolgung, die insbesondere Urlauber nutzen sollen.

Die französische App “StoppCovid”, die nur in Frankreich heruntergeladen werden kann, geht einen anderen Weg. Hier werden Daten nicht dezentral, sondern auf einem zentralen Server gespeichert, was Datenschützer heftig kritisieren. Derzeit in Arbeit befinden sich eine neue App in Großbritannien, wo nach anfänglichen Schwierigkeiten nun doch der Weg über die Google und Apple Schnittstellen gegangen wird. Auch Irland und die Niederlande arbeiten an einer vergleichbaren App. In den Niederlanden soll diese ab Juli bereitstehen.

Mitte Juni gab die Europäische Kommission bekannt, dass sich die Mitgliedsländer auf einen gemeinsamen Standard geeinigt haben, um die Apps interoperabel zu machen. Bisher funktioniert das allerdings noch nicht.

Was sollen Touristen in Österreich machen?

Die offizielle, österreichische "Stopp Corona"-App ist weltweit in den App-Stores verfügbar. Ausländische Touristen, die sich in Österreich aufhalten, wird empfohlen, die österreichische "Stopp Corona"-App aus der lokalen Version des entsprechenden App-Stores herunterzuladen.