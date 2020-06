Corona-Apps helfen auch bei geringer Nutzerzahl

Damit Corona-Tracing-Apps wirksam seien, müssen mindestens 60 Prozent der Bevölkerung eine solche Smartphone-Anwendung zur Kontaktverfolgung aktiv nutzen: So hieß es in den vergangenen Wochen in unzähligen Medienberichten mit Verweis auf eine Studie aus April. "Stimmt nicht!", sagen nun die Studienautoren der britischen Oxford-Universität und fühlen sich missverstanden.

Tatsächlich würden Tracing-Apps auch bei weit geringeren Nutzerzahlen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie helfen. Die Smartphone-Anwendungen hätten auf allen Akzeptanzstufen eine Wirkung, sagt Studienautor Christophe Fraser: "Wir schätzen, dass für alle ein bis zwei Nutzer eine Neuinfektion vermieden wird."