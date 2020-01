Tinder führt Nutzer-Verifizierung und Notruf-Funktion ein

Notruf-App

Das Unternehmen führt außerdem noch weitere Funktionen ein, die seine Nutzer vor bösen Überraschungen bewahren sollen. Vorerst nur in den USA wird eine Funktion in Kooperation mit der Firma Noonlight angeboten. Voraussetzung ist eine parallel vorhandene Noonlight-App am Smartphone. Tinder oder der Noonlight-App kann man mitteilen, wenn man sich mit wem und wo zu einem Date trifft.

Gerät man während des Dates in Bedrängnis, kann man einen Knopf in der Noonlight-App drücken, wodurch sofort ein Notruf abgesetzt wird. Der Vorgang kann nur durch Eingabe eines bestimmten PIN-Codes gestoppt werden. Um Personen vor Dates vor Übergriffen zu warnen, wird am Profil-Bild des Nutzers ein Noonlight-Badge angezeigt.