Tinder ist für Spießer: Hier sind die kuriosesten Dating-Apps

Hunny Bee

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Und damit hier erst gar nicht das falsche Nahrungsmittel in die Beziehung pfuscht, gibt es die App Hunny Bee. Die Anwendung ist speziell für Vegetarier und Veganer konzipiert worden, die in der Küche keine Diskussionen zulassen. Ist der Honey Pot mit Münzen gefüllt, die via Echtgeld erworben werden müssen, kann durch die App gewischt werden. Denn Abseits des Fokus auf Ernährung, unterscheidet sich die App in keinem Punkt von Tinder und Co.

Hunny Bee ist kostenlos für iOS erhältlich.