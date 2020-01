Tinder & Grindr: Apps geben viel mehr Daten weiter als erlaubt

Beschwerden bei Datenschutzbehörde

Die norwegischen Verbraucherschützer haben deshalb am Dienstag eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde eingebracht. Doch sie sind nicht alleine: 21 Verbraucherorganisationen weltweit fordern von ihren Regierungen ein Ende der fragwürdigen und illegalen Praktiken der Online-Werbebranche. Auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) beteiligt sich an der Aktion. „Bei einem koordinierten, weltweiten Vorgehen kann sich viel mehr bewegen, um die rechtswidrigen illegalen Praktiken langfristig abzustellen“, sagt Ulrike Docekal, Leiterin EU-Angelegenheiten im VKI, gegenüber der futurezone.

Diese Praktiken der Ad-Tech-Firmen seien komplett außer Kontrolle geraten und würden gegen das europäische Datenschutzrecht verstoßen. „Das Ausmaß des Datentrackings macht uns eine fundierte Entscheidung unmöglich, wie unsere personenbezogenen Daten gesammelt, weitergegeben und verwendet werden“, erklärt Docekal. Die Datensammelei wird von den Firmen derzeit damit begründet, dass es um ein „legitimes Interesse“ gehe und die Angaben zur „Vertragserfüllung notwendig“ seien.

Doch damit lässt sich eine Weitergabe an Dritte in dem Ausmaß nach Ansicht der Konsumentenschützer nicht rechtfertigen. So handelt es sich bei Daten, die die sexuelle Orientierung betreffen, oder die politische Einstellung etwa um „sensible Daten“ – und diese brauchen eine ausdrückliche Einwilligung. Diese werde aber von den Unternehmen nicht eingeholt, so die Begründung der Verbraucherschützer.

Widerspruch zu Grundrechten

Der VKI hat sich deshalb am Dienstag mit einem Brief an die österreichische Datenschutzbehörde gewandt und darum gebeten, die Probleme durch die Überwachungspraktiken der Ad-Tech-Industrie zu untersuchen. „Die massive kommerzielle Überwachung, die im gesamten Adtech-System stattfindet, steht systematisch im Widerspruch zu unseren Grundrechten und -freiheiten. Sie trägt zur Erosion des Vertrauens in die digitale Wirtschaft bei und wirkt sich negativ auf unsere demokratischen Prozesse aus“, heißt es darin.

Die österreichische Datenschutzorganisation NYOB, die von Max Schrems gegründet wurde, will in den nächsten Wochen ebenfalls eine offizielle Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einbringen – und zwar gegen Grindr und einige Ad-Tech-Unternehmen, die von Grindr Daten erhalten: Twitter's MoPub, AT&T's AppNexus, OpenX, AdColony und Smaato. Während die Beschwerde in Norwegen Android-Apps als Basis hat, werde NOYB die Beschwerde in Österreich auf Basis von iOS-Apps einreichen, sagt Max Schrems zur futurezone.