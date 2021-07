Toll Videomaut: Mit App am Maut-Stau vorbei

Über das Toll Videomaut System soll das Warten an der Mautstation ein Ende nehmen. Die Maut lässt sich per App und online bezahlen.

Autofahrer, die in Österreich beispielsweise die Phyrn-Autobahn oder die Arlberg Schnellstraße benutzen möchten, müssen üblicherweise am Streckenanfang eine PKW-Sondermaut entrichten. Bezahlt man diese direkt vor Ort, muss man sich häufig auf längere Wartezeiten vor der Mautstation einstellen. Das Unternehmen Liland IT möchte diese Wartezeit mit Hilfe eines eigenen Buchungsystem für Videomaut reduzieren.

Videomaut spart Wartezeit

Die „Toll Videomaut“ App von Liland IT bietet Reisenden die Möglichkeit, ihre Maut bereits vor Reiseantritt mobil zu bezahlen. In der App, die kostenlos für iPhone und Android verfügbar ist, sind alle Sondermautpflichtigen Strecken angeführt. Per Klick lassen sich dann die gewünschten Routen zum genannten Preis auswählen. Damit das eigene Fahrzeug auch an der Videomaut-Stelle erkannt wird, muss zum Schluss noch das Kennzeichen eingegeben werden. Als Zahlungsmittel stehen Visa, MasterCard und Paypal zur Verfügung. Erreicht man nun die Mautstelle auf der Autobahn, kann man den Videomaut-Streifen benutzen und das Kennzeichen wird per Kamera erkannt.

Zusätzlich zur eigenen App bietet Liland IT auch eine Plattform an, mit der beispielsweise Reisebüros das Mautbuchungssystem in ihren eigenen Webseiten und Apps integrieren können. Findet die Reise auf einer der sondermautpflichtigen Strecken statt, können die Gebühren direkt bei der Buchung aufgeschlagen und entrichtet sowie das Kennzeichen vermerkt werden.