Apple macht Ausnahme für Elon Musk

Zuerst dachte man an einen Scherz, dann machte Elon Musk aber ernst. Er nannte den aufgekauften Dienst Twitter in X um. Neben Irritationen bei Beobachter*innen und Nutzer*innen führte das auch zu praktischen Problemen für den Dienst.

So ist es in Apples App-Ökosystem Entwickler*innen eigentlich nicht möglich, ihre Apps mit nur einem einzelnen Buchstaben zu bezeichnen. Die X-App konnte also eigentlich nicht so heißen, worauf ein Entwickler hinwies: