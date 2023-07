X: Twitter droht nach Umbenennung Markenrechtsstreit mit Meta

Elon Musk könnte sich nach seiner Twitter-Umbenennung in „X“ mit einem Markenrechtsstreit mit Meta konfrontiert sehen. Denn Mark Zuckerbergs Unternehmen hat bereits ein „X“-Logo in Verbindung mit seinen „Online-Social-Networking-Diensten“ und seinen „Social Networking Diensten in den Bereichen Unterhaltung, Gaming und Anwendungsentwicklung“ registriert.

Zwar sieht Metas X-Logo anders aus als jenes auf der Twitter-Website: Es besteht aus 2 Pfeilen mit abgerundeten Enden, die nach innen zeigen. Einer ist weiß, der andere blau. Twitters X hingegen ist schwarz-weiß und eckig. Da das X aber für soziale Netzwerke genutzt wird – ähnlich wie in den Unterlagen von Meta angegeben – könnte Twitter auf einige Hürden bei der Logoänderung stoßen, wie Business Insider berichtet. Laut dem Markenanwalt Josh Gerben müsse ein Logo in irgendeiner Weise einzigartig und unverwechselbar sein, um beim US-Patent- und Markenamt als Marke eingetragen zu werden.

➤ Mehr lesen: Entfernung von Twitter-Logo hat Polizeieinsatz zur Folge