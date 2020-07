Warum Spotify und TikTok derzeit am iPhone abstürzen

TikTok, Spotify, Pinterest, Tinder, PUBG und viele andere Apps können derzeit auf iPhones nicht genutzt werden. Die betroffenen iOS-Anwendungen stürzen nach dem Start umgehend ab.

Zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien berichten über die Probleme. Demnach lassen sich die Apps weder am iPhone noch am iPad öffnen. Android-Apps sind nicht betroffen.