WhatsApp bekommt Suchfunktion für Bilder

Während diese Funktion sich vorrangig an Märkte wie Indien richten dürfte, in denen es schwerwiegende Probleme mit der Verbreitung von Falschinformationen gibt, arbeitet WhatsApp laut WABetaInfo auch an einer neuen erweiterten Suchfunktion. Diese erlaubt das Filtern von Nachrichten nach Format, beispielsweise Foto, GIF, Link, Video oder Audionachricht. Bislang war lediglich das Suchen nach Text in Nachrichten möglich. Zudem soll man künftig auch nach Stickern und Emojis suchen können.

Ab wann die neuen Funktionen in WhatsApp enthalten sein werden, ist unklar. Meist hängt dies vom Feedback der Beta-Nutzer ab. Die neuen Suchfunktionen wurden bislang nur in den Android-Versionen von WhatsApp entdeckt. Es ist unklar, ob diese auch unter iOS verfügbar sein werden.