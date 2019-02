WhatsApp-Sicherheitsfunktion für iPhone lässt sich leicht umgehen

WhatsApp bestätigt Bug

WhatsApp bestätigte gegenüber Reuters den Bug und dass man an der Behebung arbeite. „In der Zwischenzeit empfehlen wir, dass Nutzer die Sperrfunktion auf ‚Sofort‘ einstellen“, so ein WhatsApp-Sprecher. Die Funktion ist erst seit Anfang Februar für die iOS-App von WhatsApp verfügbar, für die Android-Version werde ebenfalls an einem ähnlichen Feature gearbeitet.