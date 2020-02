WhatsApp bringt den Dark Mode auf den Desktop

Der Messenger WhatsApp arbeitet an einem Dark Mode für die Web-Version, die ergänzend zum Smartphone am PC genutzt werden kann. Das berichtet „The Next Web“ unter Berufung auf den Leaker WABetaInfo. Angeblich sei die jetzt sichtbare, geleakte Version noch nicht stabil, sondern lediglich eine erste Version. Funktionieren soll diese bereits, aber im Design soll es noch Verbesserungen geben.