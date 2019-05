WhatsApp für Android bringt neue Funktion für Sprachnachrichten

Wieder einmal hat es ein Feature der Beta von WhatsApp in die Stable-Version des Messenger-Dienstes geschafft. Diesmal betrifft die Änderung das Abspielen von Sprachnachrichten.

Sie werden ab der Version 2.19.150 der App nun hintereinander abgespielt, sofern sie sich in einem Thread befinden. Davor musste man jede Nachricht hintereinander anklicken, um sie anzuhören.

Dateinamen

Ebenfalls neu ist, dass die Dateinamen von versendeten Audiofiles in der App angezeigt werden. Was genau WhatsApp damit bezwecken will, ist aber unklar. AndroidPolice merkt auch an, dass das bei Fotos und Videos nicht der Fall ist.

Das WhatsApp-Update für Android wird automatisch über den PlayStore ausgeliefert. Alternativ kann es auch über APKMirror heruntergeladen werden.