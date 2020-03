WhatsApp ist jetzt endlich dunkel: Dark Mode ist da

Gut Ding braucht offenbar Weile - nun ist es aber endlich soweit. WhatsApp kann seit Dienstag endlich abgedunkelt mit Dark Mode verwendet werden. Das Update für Android und iOS ist ab sofort verfügbar, wie WhatsApp in einem Blogeintrag ankündigte. Wer beim WhatsApp-Lesen in der Nacht nicht mehr geblendet werden will, muss einfach die System-Einstellungen auf Dunkel stellen. Das gilt für alle Smartphones mit Android 10 und iOS 13.

Ältere iPhones nicht unterstützt

Offenbar ist der Dark Mode nur für neuere Geräte verfügbar. Während man unter Android 9 die dunkle Darstellung manuell über die WhatsApp-Einstellungen vornehmen kann, schauen alle iPhone-Besitzer, die nicht mehr iOS 13 auf ihrem Gerät haben, durch die Finger. Die neueste iOS-Version wird bis zum iPhone 6S bzw. iPhone SE unterstützt - Nutzer des iPhone 6 und darunter müssen mit der bisherigen Ansicht vorlieb nehmen.