WhatsApp kann mit spezieller Nachricht gecrasht werden

Zwei 17-jährige IT-Security-Forscher aus Indien haben eine Schwachstelle in WhatsApp entdeckt. Schickt man jemanden eine Nachricht, bestehend aus 2.000 Sonderzeichen, stürzt dessen App ab. Wie die Website Hacker News berichtet, kann man erst wieder mit dem Absender der Nachricht chatten, nachdem die Konversation komplett gelöscht wurde. Öffnet man den Chat-Verlauf, stürzt die App erneut ab.

Sendet man jemanden die Nachricht, kann man die Person so dazu bringen, die Historie löschen zu müssen. Laut Hacker News kann diese Nachricht auch in Gruppen-Chats gesendet werden. Die Personen müssen die Gruppe verlassen und sie löschen, wodurch diese geschlossen wird. In einem YouTube-Video wird die Lücke demonstriert.