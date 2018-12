WhatsApp soll Bezahlfunktion per Kryptowährung erhalten

Von Facebook wird bereits seit längerem erwartet, eine Bezahlfunktion in seine Dienste und sozialen Netzwerke zu integrieren. Nun soll es allerdings tatsächlich ernst werden, wie Bloomberg unter Berufung auf mit dem Thema vertraute Personen berichtet.

Demnach arbeitet Facebook an einer Funktion, mit der im Messenger WhatsApp per Kryptowährung Transaktionen durchgeführt werden können. Dafür werde extra ein spezieller, so genannter Stablecoin geschaffen. Diese Art von digitaler Währung zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Wert - anders als etwa bei Bitcoin - an eine herkömmliche Währung gekoppelt ist und dadurch keinen großen Kursschwankungen unterworfen ist.