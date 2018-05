Facebook gründet Blockchain-Abteilung

Die Führung beim Chatdienst Messenger übernimmt der frühere Produktchef Die Führung beim Chatdienst Messenger mit mehr als 1,3 Milliarden Nutzer übernimmt der bisherige Produktchef Stan Chudnovsky von Marcus.

Neuer WhatsApp-Chef

Zum neuen Chef des Chatdienstes WhatsApp sei Chris Daniels ernannt worden, berichtete das Technologie-Blog „Recode“ am Dienstag. Er hatte bisher die Initiative Internet.org geleitet, mit der Facebook günstiges Internet in Entwicklungslänger bringen will. WhatsApp-Mitgründer Jan Koum hatte jüngst die Führung bei dem Dienst abgegeben, laut Medienberichten nach Konflikten um Datenschutz und Werbung.