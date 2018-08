WhatsApp verrechnet Unternehmen Geld, wenn sie Kunden zu langsam antworten

Darüber hinaus erlaubt der Konzern seinen WhatsApp-Unternehmenskunden nur eine begrenzte Anzahl an Notifications. Alles, was darüber hinaus geht, kostet die Unternehmen, die den Messenger professionell nutzen, zusätzliches Geld.

WhatsApp-Bezahlkonzept wird gut angenommen

So wenig reizvoll das Konzept für Konzerne klingt, so gut wird es The Verge zufolge angenommen. Facebook zufolge sollen seit September 2017 mittlerweile über 90 Unternehmen, einschließlich Uber und Singapore Airlines, testweise mit den neuen WhatsApp-Tools arbeiten.

