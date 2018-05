Diese Daten sammelt WhatsApp von seinen Usern

Jede Menge Telefonnummern

WhatsApp speichert die eigene Telefonnummer, den Nutzernamen, die About-Beschreibung und das persönliche Profilbild. Dabei wird auch vermerkt, zu welchem Zeitpunkt das Profilbild geändert und die Beschreibung geändert wurden.

Anschließend folgt eine lange Auflistung der Telefonnummern von allen WhatsApp-Kontakten. Telefonnummern von Kontakten, die nicht auf WhatsApp sind, aber dennoch im Telefonbuch am Smartphone gespeichert sind, finden sich in der Liste nicht. Angeführt ist auch eine Liste an Telefonnummern, die geblockt wurden.