15 Prozent wollen Mobilfunk-Anbieter wechseln

Krammer zufolge ist die "Wechselbereitschaft zu einem anderen Mobilfunkbetreiber so hoch wie nie zuvor", gleichzeitig sieht der Ventocom-Geschäftsführer auch den Weg für Sim-only-Tarife und den Abschluss von Verträgen über das Internet geebnet. "Die Menschen sind es gewöhnt, sich online zu informieren und Produkte oder eine Dienstleistung online zu bestellen. Man muss nicht mehr in ein Geschäft gehen, um sich etwas zu kaufen", so Krammer.

Laut Studie haben 70 Prozent der Befragten zumindest einmal ihren Anbieter gewechselt, 61 Prozent nutzen bereits ein für alle Netze offenes Gerät. Vier von fünf Menschen können sich dabei auch vorstellen, nur eine SIM-Karte zu erwerben. "Der Handyvertrag mit 24-Monats-Bindung ist ein Auslaufmodell", ist Krammer überzeugt.