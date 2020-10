3D-Druck in der Industrie: "Es braucht ein Umdenken"

Die Corona-Krise hat gezeigt wie verwundbar globale Lieferketten sind. Viele Unternehmen hatten mit Produktionsengpässen und Ersatzteilknappheit zu kämpfen, weil Fabriken von Zulieferern in anderen Teilen der Welt still standen. Einen Ausweg aus dem Dilemma sehen viele im 3D-Druck und additiven Fertigungstechnologien.

"3D-Druck kann zu gesteigerter Krisensicherheit beitragen", sagt auch der 3D-Druck-Experte Arko Steinwender von Fraunhofer Austria. Etwa wenn es um die Ersatzteilversorgung bei kritischen Infrastrukturen oder Produktionsengpässe gehe. Im Bereich der medizinischen Ausrüstung müsse man aber vorsichtig sein. "Um medizinische Produkte fertigen zu dürfen, benötigt man eine Zertifizierung. Das passiert nicht im Handumdrehen", sagt Steinwender. Deshalb sei es während der Corona-Krise hierzulande auch nicht möglich gewesen, freie Kapazitäten etwa zur Herstellung von Beatmungsgeräten zu nutzen.

Enormes Potenzial

Das wirtschaftliche Potenzial additiver Fertigungstechnologien ist jedenfalls enorm. Eine Studie des Finanzdienstleister Ing Diba geht in einem Szenario davon aus, dass additive Fertigungsmethoden bis 2040 50 Prozent der gesamten Produktionswirtschaft ausmachen könnten. Man müsse bei solchen Vorhersagen vorsichtig sein, meint Steinwender. Der Bereich sei in den vergangenen Jahren aber stark gewachsen: "Man kann davon ausgehen, dass sich auch in den nächsten Jahren einiges tun wird."

Noch ist der Anteil der Technologie bescheiden und beträgt laut dem in der Branche hochangesehenen Wohlers Report weniger als ein Prozent. Zum Einsatz kommen additive Fertigungsmethoden heute vor allem beim Bauen von Prototypen, auch in der Ersatzteilfertigung sind sie Thema. Darüber hinaus schrecken viele Unternehmen aber noch vor dem Einsatz der Technologie zurück.

Umdenkprozess

"Unternehmen ersetzen gerne Technologien. Additive Fertigung ist aber keine Substitutionstechnologie", erläutert Steinwender. "Ein Produkt, das ich konventionell fertige, werde ich ohne Anpassungen der Konstruktion oder der Prozesse nur in wenigen Fällen mit additiven Methoden wirtschaftlicher fertigen können." Um die geschäftlichen Potenziale der Technologie erkennen zu können, brauche es ein Umdenken, sagt der Experte.

Es gehe darum, das gesamte Wertschöpfungssystem - von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb - in die Rechnung miteinzubeziehen. "Geschäftsfälle gibt es in vielen Bereichen, nicht nur beim Produkt und den Herstellungskosten", sagt Steinwender. Das Potenzial könne sich an unterschiedlichen Stellen zeigen, etwa beim Mehrwert für den Kunden durch Individualisierung der Produkte oder in der Prozessoptimierung und der Reduzierung von Lagerbeständen sowie dem Einsparen von Lieferwegen beim Produzenten.