61 Prozent der Unternehmen schützen Smartphones nicht vor Cyberangriffen

Die meisten fühlen sich gut gerüstet

Acht von zehn Befragten haben keine Angst, dass ihr Unternehmen Ziel eines Cybersecurity-Angriffs werden könnte, weil sie sehr gut oder ausreichend dagegen gerüstet sind. Dabei hatte mehr als die Hälfte der Unternehmen in den vergangenen zwölf bis 18 Monaten einen Sicherheitsvorfall und 13 Prozent davon sogar mit finanziellem Schaden, so die Umfragedaten.



Die Hälfte der befragten Unternehmenschefs möchte in den nächsten eineinhalb Jahren mehr Geld in IT-Security investieren. Lediglich eine Minderheit von zwölf Prozent hat dafür kein Budget vorgesehen. „Hier ist eindeutig erkennbar, dass in den vergangenen zwei Jahren das Bewusstsein für IT-Sicherheit und auch ihre Priorität gestiegen ist“, sagt Renner.