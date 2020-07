Adaptierbare Sprachbox als Visitenkarte

Am diesjährigen T-Solution Day in Wien standen mobile Lösungen für Geschäftskunden im Vordergrund. Für Privatkunden gab es nur wenig zu sehen. Dieser starke Fokus ist rasch erklärt: Während die Umsätze im Privatkonsumenten-Bereich stagnieren oder sogar leicht rückgängig sind, wird für mobile Geschäftslösungen bis 2015 ein durchschnittliches Wachstum von neun Prozent pro Jahr vorausgesagt. „Unser Ziel ist es, auch im Business-Segment immer näher an den Marktführer A1 heranzurücken", sagte Stefan Gubi, Geschäftsführer Vertrieb bei T-Mobile.

Laut Gubi ist die „Business SprachBox", die T-Mobile Austria gemeinsam mit HiProCall anbietet, bei den Kunden derzeit am gefragtesten. Dabei handelt es sich um einen Audio-Service, der einen einheitlichen Auftritt von Mitarbeiter-Sprachboxen für Unternehmen ermöglicht. Kunden haben dabei die Möglichkeit, die Hintergrundmusik, die Stimme und die Ansage-Texte für das ganze Unternehmen festzulegen. Die Mobilbox-Ansagen werden dann mit dem Namen des Mitarbeiters personalisiert und via Server auf die Mobilboxen übertragen.

Sprachbox-Ansagen einfach adaptierbar

Die einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens erhalten dann auf Wunsch die Zugangsdaten für die Online-Verwaltung ihrer Sprachbox per E-Mail zugesandt und können im Anschluss via Web-Interface oder ab Ende des Jahres auch via iPhone- oder Android-App ihre Ansagen am Laufenden halten. In der Urlaubszeit oder im Krankheitsfall lässt sich auf diesem Weg auch die Nummer einer Vertretung einspielen.

„Die Sprachbox funktioniert auch mit Mobilboxen aus Fremdnetzen oder dem Festnetz", erklärte ein HiProCall-Mitarbeiter, der zugleich auch ein Stimmbeispiel für den Ansage-Text vorspielte. Dieses zeigte, dass die Stimme durchaus menschlich, aber auch nach einem „Hauch Roboter" klingt. Vor allem die Betonung der Wörter erinnerte mehr an eine Maschine als an einen Menschen. Die Lösung ist ab zwei Euro pro Monat und fünf Euro pro Aufnahme des Mitarbeiter-Namens (durch einen „echten" Sprecher im Tonstudio) zu haben.