Airline findet erneut gefährliche Risse in Boeing 737

Risse an der Gurkengabel

Die Risse bei der 737 NG-Familie treten bei der so genannten Gurkengabel (pickle fork) auf. Das ist jene Stelle eines Flugzeugs an der die Tragflächen am Rumpf befestigt sind. Normalerweise sind die Gurkengabeln darauf ausgelegt, die komplette Lebensdauer eines Flugzeugs durchzuhalten.

Weltweit seien rund 50 von 1000 überprüften Maschinen betroffen, sagte ein Boeing-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP Ende Oktober. Wie viele Maschinen aktuell betroffen sind, ist nicht klar. Zumal nun auch bei einer Maschine die Risse entdeckt worden sind, die weit neuer ist, als diejenigen, bei denen die Strukturschwächen zuvor entdeckt worden sind.

Die Risse in der Lion Air-Maschine könnten die FAA dazu veranlassen, die vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen zu verschärfen und auch auf Maschinen auszuweiten, die weniger Flüge haben, als die aktuell vorgeschriebenen 22.600.