Alibaba bereitet größten Börsengang seit Facebook vor

Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba hat am Dienstag den Weg für seinen Börsengang in den USA bereitet. Das Unternehmen reichte bei der Börsenaufsicht die Unterlagen für die Aktienausgabe auf dem US-Markt ein. Der Börsengang in den Vereinigten Staaten könnte einer der größten in der Geschichte werden.

In den am Dienstag eingereichten Dokumenten fehlen noch zentrale Finanzdaten und Angaben, wieviele Aktien das Unternehmen ausgeben will. Das Unternehmen verweist hingegen darauf, dass der Börsengang von einer Reihe großer Investmentbanken begleitet wird, darunter die Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley and Citi.