Alibaba: Der größte IT-Börsengang aller Zeiten

Der Multi-Milliardär, der zweimal durch die Aufnahmeprüfung an der Universität geflogen ist, gilt als „ Bill Gates von China“ und wird in seiner Heimat Popstar ähnlich verehrt. Mit exzentrischen Auftritten, die fast etwas Religiöses haben, hat Ma in China Kultstatus erreicht. So lässt er sich gerne in bunten Kostümen feiern, während er vor Publikum seine Gesangskünste zum Besten gibt. Frisch verheirateten Mitarbeitern gibt er persönlich seinen Segen und der Belegschaft impft Ma beim jährlichen „Alifest“ die Unternehmens DNA-ein.

Mit der autoritären chinesischen Regierung und der strengen Internetzensur hat sich Ma, der den Spitznamen „Das Krokodil vom Jangtse“ trägt, stets arrangiert. So schaffte es der frühere Englischlehrer und nunmehrige Internet-Pionier den Handel und die Geschäftskultur in der Volksrepublik an die Gegebenheiten der digitalen Welt anzupassen.