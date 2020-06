Amazon holt 10.000 Saisonkräfte für Weihnachtsgeschäft

Die Stellen seien in den neun deutschen Logistikzentren zu besetzen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Mit dem aktuellen mehrtägigen Streik an mehreren Standorten habe der Schritt nichts zu tun, sagte eine Unternehmenssprecherin. Die Saisonmitarbeiter bekämen das gleiche Grundgehalt wie fest angestellte Mitarbeiter.

Abhängig vom Standort seien das zwischen 9,75 und 10,62 Euro pro Stunde. Hinzu kämen Boni und Zuschläge für Überstunden sowie für Tätigkeiten zu besonderen Zeiten wie Sonn- und Feiertage. Die Gewerkschaft Verdi hat seit Montag zu Arbeitsniederlegungen bei Amazon aufgerufen. Sie versucht seit mehr als einem Jahr vergeblich, das Unternehmen mit Streiks zu Tarifverhandlungen zu den als günstiger gewerteten Bedingungen des Einzelhandels zu bewegen.