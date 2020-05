Apple enttäuscht Analysten und Aktionäre

An der Technologiebörse Nasdaq standen Apple-Aktien am Mittwoch unter Druck: Sie büßten zum Marktstart rund sechs Prozent ein. Allerdings waren die Anteilsscheine im Monat zuvor um mehr als elf Prozent gestiegen - in der Hoffnung auf wirkliche Innovationen. Experten zufolge entwickelt Apple derzeit eine computergestützte Armbanduhr als Brücke zwischen iPhone und Laptop. Zudem reißen die Gerüchte nicht ab, dass der Konzern, der Barbestände von knapp 147 Mrd. Dollar (111 Mrd. Euro) in der Kasse hat, doch noch in den Fernseher-Markt einsteigt.

Apple verkaufte zuletzt zwischen April und Juni zwar 31,2 Millionen iPhones und damit so viele wie nie zuvor. Es bleibt aber immer weniger Geld als Profit hängen, weil der koreanische Erzrivale Samsung Apple im Smartphone-Markt abgehängt hat und zudem Billig-Anbieter aus Asien immer stärker werden. Dementsprechend fiel der Quartalsgewinn zuletzt um rund ein Fünftel auf - allerdings immer noch stattliche - 8,8 Mrd. Dollar. Haupt-Baustelle ist die Region China, Taiwan, Hongkong und Singapur, in der der Umsatz um 43 Prozent einbrach. Hier verliert Apple zudem Marktanteile.