Smartphone-Käufer wollen viel lieber besseren Akku als KI-Features

Das Trend-Thema Nummer 1 derzeit in der Tech-Welt ist ohne Zweifel Künstliche Intelligenz (KI). Das macht auch vor dem Smartphone-Markt nicht halt. Alle großen Hersteller sind mittlerweile auf den Zug aufgesprungen und bewerben ihre neuesten Geräte mit KI-Features.

Google setzt dabei etwa auf den KI-Assistenten Gemini, der tief in die Pixel-Smartphones integriert ist. Samsung hat die auf Google aufbauende Galaxy AI. Apple bringt mit iOS 18.1 seine eigene KI-Palette Apple Intelligence auf iPhones. Zwar vorerst noch nicht in der EU, 2025 dürfte es aber auch hierzulande so weit sein.

Käuferinnen und Käufern ist etwas anderes wichtiger

Die Begeisterung der Hersteller über KI ist allerdings noch nicht wirklich bei den Käuferinnen und Käufern angekommen. Zumindest geht das aus einer aktuellen Befragung unter US-Kundinnen und Kunden hervor, die Cnet durchgeführt hat.

Dabei wurde etwa danach gefragt, was Kundinnen und Kunden dazu motivieren würde, sich ein neues Smartphone zu kaufen. 61 Prozent und damit die meistgenannte Antwort war längere Akkulaufzeit. Auf Platz 2 folgte mehr Speicherplatz, auf Platz 3 Kamerafunktionen. KI-Features nannten nur 18 Prozent der Befragten.