Apple, Google und Co drängen Richtung alternative Energien

Schon seit vielen Jahren investiert Google sowohl in Wind- als auch in Solarkraft. Seit 2011 ist der Internetriese aus Mountain View auch im europäischen Solarmarkt aktiv. In Deutschland etwa beteiligte sich Google an einer Photovoltaikanlage in Brandenburg an der Havel und investierte allein für dieses Projekt 3,5 Millionen Euro.

Auch an Windkraft hat der Konzern Interesse gezeigt. So investierte man etwa schon 2010 in einen großen Offshore-Windpark vor der US-Ostküste, der an die 1,9 Millionen Haushalte versorgen soll. Aber auch in kleinere Windparks pumpte Google Geld. 2013 übernahm der Konzern schließlich Makani Power, ein Hersteller von fliegenden Windturbinen.

Microsoft wiederum ist einer der Spitzenreiter, wenn es um den Kauf von “grüner” Energie geht. Der Konzern steckt jährlich sogar mehr Geld in alternative Energie als Apple und Google zusammen. Die US-Behörde Environmental Protection Agency ( EPA) listet Microsoft als Nummer 2 der Top 100 führenden Firmen, wenn es um den Kauf von erneuerbarer Energie geht. Laut EPA kauft Microsoft im Jahr 2,5 Milliarden Kilowattstunden an sauberem Strom für seine US-Standorte ein. Ähnliche Bemühungen macht auch das soziale Netzwerk Facebook, das zunehmend in erneuerbare Energien für seine Rechenzentren investiert. Dafür wurden die US-Firmen auch schon von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace gelobt.