Unruhen bei Foxconn könnten iPhone-Produktion stark bremsen

Die massiven Unruhen in der Fabrik des taiwanesischen Apple-Zulieferers Foxconn sollen sich einem Insider zufolge deutlich auf die iPhone-Produktion auswirken. Die Herstellung der Apple-Smartphones werde kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft um mindestens 30 Prozent zurückgehen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Mit dem aktuellen Exodus von Mitarbeiter*innen sei es unmöglich, bis zum Monatsende die Kapazitäten wie geplant wieder auszuweiten. In der Fabrik in der zentralchinesischen Industriemetropole Zhengzhou werden vor allem iPhone 14-Modelle hergestellt. Die Apple-Aktie sank daraufhin in den vergangenen 5 Tagen um 2,76 Prozentpunkte auf 148,11 US-Dollar.

"Technische Fehler" bei Lohnauszahlung

Der taiwanesische Konzern hatte am Donnerstag "technische Fehler" bei der Bearbeitung von Neuanstellungen eingeräumt und sich entschuldigt, nachdem es am Mittwoch aus Frustration über einbehaltene Löhne und Prämien sowie wegen der weitreichenden Corona-Beschränkungen zu Ausschreitungen gekommen war.