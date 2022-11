Proteste und Ausschreitungen bei Apple-Zulieferer Foxconn

Rund um das größte iPhone-Werk der Welt ist es wegen der strengen Corona-Maßnahmen in China laut Berichten in sozialen Medien zu Protesten und Ausschreitungen gekommen.

Verletze bei Protesten

Wie in am Mittwoch geteilten Videos zu sehen war, marschierten Hunderte Arbeiter*innen des Apple-Zulieferers Foxconn eine Straße in der ostchinesischen Metropole Zhengzhou entlang. Zu sehen war ein Großaufgebot von Sicherheitskräften mit Schlagstöcken und Plastik-Schutzschildern, die versuchten, die Menschen zurückzudrängen.

Dabei kam es zu Zusammenstößen. Zu sehen war auch, wie einige Arbeiter*innen offenbar verletzt am Boden lagen. Das taiwanische Unternehmen Foxconn war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.