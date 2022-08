Ex-Mitarbeiter stahl 24 GB Daten mit Geheimnissen zum Apple Car

Der Ingenieur Xiolang Zhang hat von 2015 bis 2018 bei Apple am Apple Car, dem ersten selbstfahrenden Auto des Konzerns, gearbeitet. Doch nach 3 Jahren verließ er das Unternehmen, um zu einem chinesischen EV-Start-up namens Xpeng zu wechseln. Doch mit ihm gingen auch jede Menge Firmengeheimnisse mit: 24 GB an „hochsensiblen“ Daten, wie Apple festgestellt hat. Er hatte diese per Aidrop an seine Frau übertragen. Außerdem hatte Zhang Platinen und einen Server aus dem autonomen Fahrzeuglabor mitgenommen.

Was dem Ingenieur nun als Strafe droht

Zhang bekannte sich bei einem Gerichtsverfahren nun schuldig, die Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben, wie The Verge berichtet. Ein Urteil in dem Verfahren wird nun für 14. November erwartet. Nach US-amerikanischem Recht ist der Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen mit einer Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis bedroht. Auch eine Geldstrafe von bis zu einer Viertelmillion Dollar ist möglich.



Doch der Ex-Ingenieur ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der Firmengeheimnisse rund um das Apple Car mitgehen hat lassen. 2019 gab es noch einen Fall. Auch dieser Mitarbeiter soll sensible Daten rund um Handbücher, Schaltpläne und Fotos nach China geschmuggelt haben.