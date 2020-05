Asus will HTC kaufen: HTC dementiert Gerüchte

Der Deal wurde von vielen Branchenkennern als interessant, aber unwahrscheinlich bezeichnet. Asus hat zwar Schwierigkeiten, sein stetig wachsendes Smartphone-Geschäft in westlichen Märkten zu etablieren, doch ob das in einer Krise steckende HTC eine große Hilfe wäre, darf bezweifelt werden. Die Verkaufszahlen für das aktuelle Flaggschiff, das HTC One M9, enttäuschten und auch die neuesten Zahlen enttäuschen die Anleger. HTC-Gründerin Cher Wang löste im März CEO Peter Chou an der Spitze des Unternehmens ab und leitete seitdem einen Reformkurs ein.