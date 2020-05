Aus der Traum: Wenn Start-ups scheitern

Auch in diesem Jahr wurden einige, recht namhafte Dienste aus Österreich wieder eingestellt. Auch wenn hierzulande keine “offiziellen Listen” darüber geführt werden, so sind doch ein paar der gescheiterten Start-ups in Erinnerung geblieben. So musste etwa das Fashion-Start-up Lookk (vormals Garmz) aufgeben, ebenso hat der Wiener Archivierungsdienst Archify, der zuvor nach Berlin umgezogen war, mit Oktober sein Angebot eingestellt. Die Archify-Gründer wollen es künftig mit einer Suchmaschine versuchen. Auch das bekannte österreichische Start-up Wappwolf, das einen Service bot, der automatisiert Dateien verarbeiten konnte, gibt es seit diesem Frühling nicht mehr.

Im Bereich Games musste das Linzer Entwicklerstudio Pro 3 Games im Oktober Konkurs anmelden. Nicht das komplette Aus gab es bei der Rezepteplattform Kochabo.at, jedoch hat die Plattform ihre Aktivitäten in Deutschland wieder eingestellt und will nun nur mehr in Österreich aktiv sein. Auch ein Start-up aus der “ersten” Internetgeneration hat es nun endgültig erwischt: Mit 15. Dezember stellte die Online-Community Uboot.com ihren Dienst ein.

Bei den Nachbarn in Deutschland sind ebenfalls einige “bekannte Namen” in diesem Jahr von der Bildfläche verschwunden, darunter das soziale Netzwerk SchuelerVZ, der Reisedienst Hotelodeo, das von Immobilienscout unterstützte Deskwanted, der Event-Marktplatz Gidsy ebenso wie der Getränkedienst BuddyBeers. Die Plattform Gründerszene führt eine Datenbank über deutsche Start-ups, die wieder aufgegeben haben.