Ballmer: "Wir erfinden Microsoft neu"

Was den stärkeren Fokus auf Cloud-basierte Services betrifft, die maßgeblich zum Erfolg von Windows 8 mit beitragen sollen, gab Ballmer zu, dass man erst am Anfang stehe. "Leute verwenden die Cloud bereits in vielen Services. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nutzung und Akzeptanz bei geschäftskritischen Applikationen noch einen langen Weg vor sich hat", so Ballmer. Microsoft werde entsprechende Optionen anbieten, die eine Wahlmöglichkeit zwischen der öffentlichen und privaten Cloud garantiere.



Zeitalter der Entwickler

In einem abschließenden Appell animierte Ballmer die Tausenden anwesenden Entwickler zur Mitarbeit. Es habe noch nie eine bessere und vielversprechendere Zeit gegeben, um ein Entwickler zu sein, so der Microsoft-CEO. Von einer wenigen Millionen kleinen Gruppe sei die Zahl der weltweiten Entwickler auf über Hundert Millionen angewachsen, so Ballmer, der vom Zeitalter der Entwickler sprach.