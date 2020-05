Banken kooperieren beim Online-Bezahlen

Damit sollen Kunden grenzüberschreitend in ihrer gewohnten Online-Banking-Umgebung per Überweisung im Internet bezahlen können, heißt es in einer gemeinsamen Presseaussendung von giropay und der Stuzza vom Mittwoch.

Derzeit gibt es verschieden Bezahlsysteme, mit denen bei Bestellungen im Internet gezahlt werden kann. Ein im Online-Handel viel genutzten Bezahldienst ist etwa PayPal, eine Tochter der US-Handelsplattform Ebay. Aber auch das weltgrößte Online-Netzwerk Facebook arbeitet bereits an einem eigenen Bezahldienst. Die meisten Online-Einkäufe können auch mit Kreditkarten bezahlt werden, was aber bei vielen Kunden auf Sicherheitsbedenken stößt.