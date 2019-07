BAWAG P.S.K. bietet Express-Kredit für KMUs ohne Papierkram

Einsatzmöglichkeiten

Wenn etwa ein Geschäftslokal renoviert oder umgebaut werden muss und im Vorhinein nicht klar ist, wie hoch die Ausgaben sein werden, kann die ExpressFinanzierung weiterhelfen. In so einem Fall kann der Kunde sogar selbst entscheiden, wieviel er schlussendlich vom Rahmenkredit nutzen will.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist, wenn etwa ein Auftrag in Aussicht ist und Anschaffungen vorfinanziert werden müssen. Da die Finanzierung mit der BAWAG P.S.K. ExpressFinanzierung kostenlos fixiert werden kann, ist es somit einfacher, den Auftrag anzunehmen.

Die Eckdaten

Der mögliche Kreditbetrag der BAWAG P.S.K. ExpressFinanzierung beträgt zwischen 5.000 und 50.000 Euro auf eine Laufzeit von höchstens 24 Monaten.

Kunden können sich zwischen einer einmaligen Auszahlung oder einer Auszahlung in mehreren Teilbeträgen entscheiden. Der Antrag und die Genehmigung sind kostenlos. Wenn sich Kunden innerhalb von 30 Tagen nach der Genehmigung anders entscheiden, ist die Stornierung der Finanzierung ebenfalls mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

Werner Rodax, Bereichsleiter Privat- und Geschäftskundenvertrieb bei der BAWAG P.S.K., erklärt: "Wir wollten, dass nach einer positiven Bonitätsprüfung die Finanzierung schon am nächsten Werktag verfügbar ist. Das haben wir geschafft. Damit können wir den Mittelstand mit maßgeschneiderten Produkten unterstützen und das Wirtschaftswachstum ankurbeln."