"Bei Finanzgeschäften ist zu viel Emotion im Spiel"

"Je mehr es in Richtung bargeldloses Bezahlen geht, desto mehr brauchen Menschen Werkzeuge, mit dem sie das eigene Budget und die Finanzen kontrollieren können", sagt auch Carsten Brzeski, Österreich-Chefvolkswirt der ING, zur futurezone. In Österreich und Deutschland sei man von einer bargeldlosen Gesellschaft zwar noch weit entfernt - aktuell werden immer noch 80 Prozent der Zahlungen bar getätigt. Wenn man in Zukunft aber mit nur einem Fingerabdruck oder einem kurzen Drüberwischen auf dem Handy bezahlen könne, so wie bei Amazon bereits mit einem Klick möglich, gehe auch das Geldausgeben um einiges leichter von der Hand, ist Brzeski überzeugt.

Dass das digitale Hantieren mit Geld aber auch Vorteile haben kann, zeige sich an der Art und Weise, wie Kunden ihr Online-Banking nutzen würden. "Während Deutsche und Österreicher im Schnitt etwa einmal im Monat ihre Bankfiliale aufsuchen - was europaweit ohnehin ein hoher Wert ist - steigen unsere User mehrmals täglich in ihren Online-Account ein, nur um ihren Kontostand zu prüfen. In Wahrheit ist genau das ein finanzielles Kontrollinstrument, das schon jetzt existiert und auch genutzt wird, um einen Überblick über die eigenen Finanzen zu bewahren", erklärt Brzeski.