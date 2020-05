Bill Gates erneut reichster Mann der USA

Die Superreichen profitieren allgemein vom guten Lauf an den Börsen, die dank der Geldflut der Notenbanken auf immer neue Höchststände klettern, während Sparer kaum noch Zinsen für ihre Einlagen bekommen. Zudem hat sich der US-Immobilienmarkt seit der Krise erholt. Nur 30 der Superreichen auf der diesjährigen Liste hätten heute weniger Vermögen als vor einem Jahr, schrieb „Forbes“. 15 weitere seien nach einem Schrumpfen ihres Vermögens ausgeschieden.

Am Sonntag vor fünf Jahren war die US-Investmentbank Lehman Brothers zusammengebrochen, was für Schockwellen an den Märkten gesorgt hatte und in der schlimmsten Rezession der Nachkriegszeit mündete. Viele einfache Amerikaner wurden arbeitslos und verloren schlimmstenfalls ihr Haus. Auch die Börsen brachen ein. Die Superreichen hätten ihre Verluste nun wieder hereingeholt, schrieb „Forbes“. Lehman hatte sich wie viele andere Banken mit US-Hypotheken verspekuliert.