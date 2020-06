Cloud: “Viele trauen dem Ganzen ja nicht"

Teamrooms

Mit dem Online-Dienst FolioCloud sieht man sich unter den führenden europäischen Cloud-Anbietern. Interessierten stehen in einem Gratis-Account ein Gigabyte Web-Speicher kostenlos zur Verfügung, in "Teamrooms" wird die virtuelle Zusammenabreit mit anderen Nutzern ermöglicht. Apps für iOS und Android bieten unterwegs Fernzugriff auf die Daten, und unter Cloudappstore.com baut Fabasoft einen eigenen Store für Online-Programme auf.

Das Hauptgeschäft von Fabasoft wird aber nicht mit der Internet-Wolke, sondern mit IT-Lösungen für für österreichische Bundesministerien oder Großkunden wie Siemens und das Pipeline-Projekt Nabucco gemacht.

Im futurezone-Interview spricht Fabasoft-Geschäftsführer Karl Mayrhofer über die Überlebenschancen für europäische Cloud-Anbieter, den problematischen Energieverbrauch von Rechenzentren und warum man die Cloud nicht einfach als Server-Dienst abstempeln sollte.

In Europa sind die Datenschutzbedenken der potenziellen Cloud-Nutzer größer als in den USA - vor allem, nachdem bekannt wurde, dass die USA Zugriff auf Cloud-Daten aus der EU hat, sobald sie ein US-Anbieter speichert.

Wir verstehen uns als eine "Cloud made in Europe", bei uns bleiben die Daten auf jeden Fall in den Grenzen Europas. Über Datenschutz können sich europäische Unternehmen von amerikanischen differenzieren. Viele trauen dem Ganzen ja nicht, weil sie dann nicht wissen, wo die Daten liegen. Da halten wir dagegen, indem wir in Zertifizierungen zu investieren (z.B. ISO 20.000).

Wie viel kostet so eine Zertifizierung?

Das ist eine Investition, die an die hundertausend Euro herankommt, und ein erheblicher Aufwand. Der Katalog umfasst über 800 Einzelanforderungen, die Prüfung hat fast zwei Wochen gedauert und mehr als 1000 Seiten Testmateria gebraucht. Diesen Prozess durchzustehen, ist ein erheblicher Aufwand.

Wie wissen Ihre Cloud-Nutzer, wo ihre Daten hinkommen?

Wir haben zwei Rechenzentren, eines im Hauptquartier der Fabasoft, das andere bei einer großen oberösterreichischen Landesbank. In Zukunft wollen wir den Nutzer aussuchen lassen, auf welchem dieser Server seine Daten liegen.

Bei Dropbox gab es vor kurzem ein schweres Sicherheitsproblem.

Das ist natürlich Salz in den Wunden der Cloud, aber für uns eine Differenzierungschance, die Sicherheit zu thematisieren. Die Cloud steht ja noch am Anfang, und viele probieren es einmal aus. Wenn das nicht sofort überzeugt, werden sich die Kunden in Zukunft genau ansehen, wer sicher ist und wer da nicht so gut unterwegs ist.

Viele Nutzer finden, dass ihnen mit “ Cloud Computing” nur ein neuer Marketing-Begriff verkauft wird. Können wir nicht einfach Server-Dienste sagen?

Nein. Das NIST (National Institute of Standards and Technology, Anm.) hat Cloud-Dienste definiert (PDF hier). Ein Charakteristikum ist etwa der Self-Service, das heißt, ich muss es nutzen können, mich für den Dienst zu registrieren, ohne irgendeinen Vertrag mit der Firma ausgehandelt zu haben - etwa bei Facebook oder Amazon. Das ist ein spezifisches Charakteristikum, das es bei herkömmlichen Server-Diensten nicht gibt. Weitere Cloud-Eigenschaften wären Ressource-Pooling, Elastizität oder Measured Services.

Aber natürlich schwingt bei dem Thema immer der Hype mit.

Was wäre kein Cloud-Service?

Wenn etwa diese Elastizität nicht gegeben ist, also das der Anwender so viel nutzt, wie er braucht, aber auch wieder zurückfahren kann. Bei klassischen Lizenzen, die man kauft, ist das zum Beispiel nicht so leicht möglich, zurückzunehmen oder zu erweitern. Bei Cloud-Diensten zahlt man eine Gebühr pro Nutzer und Monat, solange man sie braucht.

Laut aktueller Forrester-Studie (futurezone-Bericht

Auch die Kleinen können sich im Konzert der Großen profilieren. Man hat die Chance, eine Anwendung über die Cloud an die Anfordernisse von verschiedenen Regionen und Sprachen auszudifferenzieren, das versteht der amerikanische Hersteller gar nicht. Die Amis fahren mit einem Angebot über den Globus. Für die ist Europa ein kleiner Markt zwischen Asien und dem nordamerikanischen Kontinent.

Stichwort lokaler Markt: Laut Forrester-Studie wird 2015 in den USA jeder Sechste für Cloud-Dienste zahlen. Wie wird sich das in Österreich entwickeln?

Wir glauben schon, dass sich die Cloud durchsetzen wird, weil die Vorteile überwiegen. Ich kann morgen damit anfangen, mit meinen russischen Partnern in der Cloud zusammenzuarbeiten, aber auch ein Ruderverein kann sich so organisieren.